Бишкек, , 16:57 — REGNUM Согласно прогнозам, в 2022 году Киргизию могут посетить до 10 тысяч туристов из Индии. Об этом стало известно в ходе презентации туристического потенциала республики на роуд-шоу в Нью-Дели и Мумбаи.

Иссык-Куль Thomas Depenbusch (Depi)

В фонде поддержки развития туризма надеются, что поток индийских туристов в Киргизию будет приходиться не только на летний период, но и на остальные сезоны.

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В ведомстве отмечают, что в последнее время среди граждан Индии становится всё более популярным проведение в Киргизии свадебных и прочих праздничных торжеств, а также съёмка эпизодов для фильмов и клипов.

Киргизские чиновники договорились с представителями крупных индийских туроператоров о том, что организованные туристические группы из Индии получат возможность приезжать в Киргизию без оформления виз.

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