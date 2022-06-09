Вашингтон, 9 июня, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп и его дети Иванка и Дональд-младший согласились дать показания под присягой в рамках расследования дела о возможном мошенничестве семейной компании, сообщает 9 июня Reuters.

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Дача показаний может занять несколько дней, согласно соглашению, заключенному экс-президентом с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс. Джеймс пытается выяснить, могла ли компания Трампа ввести в заблуждение кредиторов и налоговые органы.

Еще один сын Трампа Эрик был допрошен по данному делу осенью 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 года Иванка Трамп была допрошена по делу о возможном нецелевом расходовании средств, собранных для инаугурации президента США в рамках выборов 2016 года. Она заявила, что это расследование является «политически мотивированной демонстрацией мести».