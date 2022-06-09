Ульяновск, , 16:55 — REGNUM В 19 сёлах Сурского района Ульяновской области проведена обработка от чёрной мошки (гнуса). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по развитию области.

По словам руководителя областного агентства ветеринарии Нины Пелевиной, на первом этапе проведена ларвицидная обработка семи рек и притоков на протяжении 158 км для уничтожения личинок насекомого.

Второй этап включал дезинсекцию помещений и скота: по данным властей, в 19 сёлах района обработано порядка 700 голов в 217 подворьях, а также помещения общей площадью 17 тыс. кв. метров. Данная работа шла по заявкам за счёт средств областного бюджета.

Нина Пелевина подчеркнула, что цель проводимых мероприятий — снижение риска причинения ущерба здоровью людей и животных. Отмечает, что полное уничтожение мошки невозможно, так как это может причинить вред экосистеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году жители Сурского района жаловались на нашествие гнуса. Для борьбы с чёрной мошкой, которая проводится впервые за последние 30 лет, была разработана дорожная карта, установлены ивовые ловушки на реках, где весной 2022 года были выявлены личинки насекомых и проведена ларвицидная обработка.

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