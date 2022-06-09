9 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России о том, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины.

Мирослава Романенко, , 23:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, соглашается на передачу Варшаве суверенитета Украины. Это отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины. Как заявил директор СВР России Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия», — приводит сообщение пресс-бюро СВР РИА Новости.

В ведомстве добавили: «Варшава усиленно подталкивает режим В. Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями».

В частности, с согласия киевского режима Польша размещает у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Россия денацифицирует освобожденные нашими территории, а паны денацифицируют свою часть с западенцами в полный рост… Бандеровцам и там, и там мало не покажется!» — отреагировал Александр D.

«Польша не обладает субъектностью ни сейчас, ни раньше. Как империи решат, так и будет…» — добавил Zodiak.

«30 лет незалежности. Мечта украинцев — быть рабами американцев, поляков», — с сарказмом пишет Игорь Л.

«Жалко только дебилов в окопах, что за великую украинскую Польшу уже воюют, не зная об этом, но до последнего украинца», — комментирует новость «майлз».

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Честно? Я только за. Поляки научат галицаев «родину любить»!» — смеется Victoria.

«А может, просто всё правительство переедет в Польшу. А Украину оставит», — отреагировала Mariya K.

«Польша потихоньку вонзает свои зубки в Украину», — иронизирует Марина К.

«Зеленский — преступник! Это как в том фильме [«Иван Васильевич меняет профессию»] «Кемска волость», только в фильме можно посмеяться, а тут не до смеха. Просто отдаёт земли полякам!» — прокомментировала новость Милана Б.

«Когда ещё прибалты начали возвращать свою историческую недвижимость бывшим господам, поляки тоже показывали документы на недвижимость, принадлежащую их предкам на западенщине (западная Украина. — М. Р.). Так что поляки дождались-таки и ещё оформят это как помощь большую», — написала Наталья.

«Зеленский сепаратист что ли?» — с сарказмом поинтересовался Account Delete.

«Как же так? Ведь это поляки называли украинцев «быдлом», даже имена и фамилии запрещали! А теперь полюбили?» — недоумевает Василий.

«Вот и сказочке конец», — отреагировала Вероника Т.

«Тихой сапой прихватывют лакомые территории Украины», — добавила Ksusha.

«Нет, ну всё правильно: от Украины в лучшем случае Галичина останется, держать там отдельное правительство невыгодно, ещё и такое… Да и остатки никогда с долгами не рассчитаются. Оптимизация расходов», — с сарказмом отметил Андрей.

«Назло москалю нэньку (Украину. — М. Р.) полякам сдадим…» — иронизирует Vladimir.

«Будут жить под поляками, а ненавидеть русских», — считает Светлана Л.

«Походу, от Украины останутся рожки да ножки», — написала Наталья.

«Как закончится слияние, Украина уже не будет нужна, как и ее аппарат управления», — комментирует Наталья Х.

«Этого хотели националисты? За это боролись?» — недоумевает Юлия С.

«Украинцы, и как вам такой поворот? Готовы подчиняться и платить налоги Польше? А меня всё уверяют, что западенцы (жители западной Украины. — М. Р.) никогда не потерпят на своей территории поляков. Ну-ну. Ещё разрешения будут у них спрашивать жить в своих хатках», — с сарказмом подытожила Мила И.

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