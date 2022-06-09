Москва, , 16:53 — REGNUM Страны, не способные принимать суверенные решения, не имеют исторических перспектив. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных состояний: или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии ни называть», — заявил Путин.

«Я сейчас не будут приводить примеры какие-то, чтобы никого не обижать. Но если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений — это уже в известной степени колония. А колония исторических перспектив всё-таки не имеет», — указал он.