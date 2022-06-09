Белгород, 9 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Жёлтый уровень террористической опасности продлевается в Белгородской области, сообщил 9 июня губернатор Вячеслав Гладков.

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Глава региона подписал постановление о продлении высокого уровня до 24 июня.

«Также до 24 июня на территории региона продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень введён в области с 11 апреля.