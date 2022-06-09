Москва, , 16:50 — REGNUM Мир переживает эпоху крупных трансформаций. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы с вами живём в эпоху перемен — это всем очевидно, все это понимают, видят. Происходят и геополитические трансформации, научные, технологические. Мир меняется. Причём меняется стремительно», — заявил Путин.

Для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство — я уж не говорю про глобальное лидерство, хоть в чём-то! — безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных состояний: или страна является суверенной, или колонией», — указал он.