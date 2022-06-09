Анкара, 9 июня 2022, 16:49 — REGNUM Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы главы государства, сообщает 9 июня агентство Anadolu.
Он также заявил, что намерен выдвигаться в президенты от Народного альянса.
Ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) также выдвинула кандидатуру Эрдогана на президентские выборы, которые должны пройти в июне 2023 года.
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