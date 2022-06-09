Киев, 9 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Каждый день в зоне боевых действий погибают 100 и получают ранения 500 украинских военных, написал 9 июня в запрещённой в РФ соцсети министр обороны Украины Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Оценив ситуацию в зоне боевых действий как «тяжёлую» для Украины, Резников уточнил, что каждый день ВСУ теряют «до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными».

Он добавил, что у ВС РФ есть «силы для продвижения на отдельных участках фронта».