Набережные Челны, Татария, , 16:48 — REGNUM В городе Набережные Челны пресекли незаконную деятельность местного жителя, который подозревается в реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Общий объем изъятой продукции составил 1222 литров, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Алкоголь Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР

На территории гаражно-строительного комплекса подозреваемый сбыл со своего автомобиля алкогольную продукцию в количестве восьми пятилитровых пластиковых баллонов с признаками контрафактного изготовления. При осмотре машины были изъяты свыше 40 пластиковых пятилитровых баллонов, наполненных алкогольной продукцией.

В арендованном подозреваемым гараже обнаружили и изъяли еще более 60 пятилитровых пластиковых баллонов с алкогольной продукцией. Кроме этого, в жилом доме одной из деревень Тукаевского района изъяты 140 пятилитровых пластиковых баллонов, также наполненных алкогольной продукцией с признаками контрафактного изготовления.

Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани продавец одного из магазинов реализовывала пиво, а вахтер одного их ТСЖ на посту охраны в многоквартирном доме продавал спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре без удостоверяющих производство и оборот документов.

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