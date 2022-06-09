Вашингтон, 9 июня, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Американские синоптики предсказали, что погодное явление Ла-Нинья сохранится в течении лета в северном полушарии, в связи с чем вероятность прохладной погоды превышает 50%, сообщает 9 июня Reuters со ссылкой на национальную метеорологическую службу США.

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Синоптики пересмотрели предыдущие данные и пришли к выводу, что вероятность того, что данная погодная модель будет преобладать в период с августа по октябрь, снизилась примерно до 58%.

Ла-Нинья является температурной аномалией, свойственной приэкваториальной части Тихого океана. Она выражается в отклонении температуры воды на 0,5 °C в меньшую сторону.

Напомним, что также существует модель Эль-Ниньо, которая отличается потеплением температуры поверхности океана в восточной и центральной частях Тихого океана и является противоположностью Ла-Ниньи.