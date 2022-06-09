Волгоград, 9 июня 2022, 16:51 — REGNUM Премию в области развития экономики предложил 9 июня учредить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Инициатива озвучена на заседании совета по экономике. Награда может носить имя профессора Олега Иншакова. По мнению губернатора, регион во взаимодействии с научным сообществом и экспертами-практиками смог стабилизировать социально-экономическую ситуацию.
Учёному-экономисту, доктору экономических наук, ректору, а затем и президенту Волгоградского государственного университета Олегу Иншакову 30 июня 2022 года исполнилось бы 70 лет. Его именем названа одна из улиц в Советском районе Волгограда.