Волгоград, 9 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Премию в области развития экономики предложил 9 июня учредить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

Инициатива озвучена на заседании совета по экономике. Награда может носить имя профессора Олега Иншакова. По мнению губернатора, регион во взаимодействии с научным сообществом и экспертами-практиками смог стабилизировать социально-экономическую ситуацию.

« Необходимо максимально грамотно проводить оценку ситуации, её прогнозирование, оценку рисков и формирование предложений по купированию проблемных вопросов. Мы должны отработать типовые модели наших действий, внедрить их и корректировать при необходимости. В Волгоградской области для такой работы есть всё необходимое, в том числе хорошая экономическая школа, ярким представителем которой являлся Олег Васильевич Иншаков. Его предложения, советы позволили нам значительно продвинуться в диверсификации экономики Волгоградской области, в решении задач развития», — считает губернатор.

Учёному-экономисту, доктору экономических наук, ректору, а затем и президенту Волгоградского государственного университета Олегу Иншакову 30 июня 2022 года исполнилось бы 70 лет. Его именем названа одна из улиц в Советском районе Волгограда.