Жители костромской глубинки пожаловались на небрежную реализацию нацпроекта
Село Павино, Костромская область, 9 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Жители села Павино в Костромской области пожаловались на проблемы с реализацией проекта «Чистая вода». Об этом сообщает костромское интернет-издание «Logos».
В рамках проекта населённый пункт получил 87 млн рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств 14 километров устаревших чугунных и стальных труб водопровода в Павино были заменены на пластик. Работы начались в 2021 году.
Однако жителей села не устроили «практически ежедневные» отключения воды и грязь, оставленная после завершения ремонта. В процессе производства работ исполнители постоянно повреждали действующие коммуникации, поскольку администрация не предоставила им старые схемы расположения труб под землёй.
По условиям контракта подрядная организация — «Дормострой», являющаяся правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново, должна была восстановить дороги после коммунальных «раскопок». Однако до сих пор это не сделано.
Журналисты обратились за комментариями к администрации села. Чиновники ответили, что в адрес подрядчика направлены претензии. При этом на сайте госзакупок значится, что исполнитель получил 100% оплату и выполнил все обязательства.
Отметим, что эта же организация занимается ремонтом большей части дорог и дворов в Костроме по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Подрядчику предстоит заасфальтировать 11 дворов и благоустроить 22 территории у многоквартирных домов.