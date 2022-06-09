Село Павино, Костромская область, 9 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Жители села Павино в Костромской области пожаловались на проблемы с реализацией проекта «Чистая вода». Об этом сообщает костромское интернет-издание «Logos».

Logos Улица в Павино после коммунальных раскопок

В рамках проекта населённый пункт получил 87 млн рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств 14 километров устаревших чугунных и стальных труб водопровода в Павино были заменены на пластик. Работы начались в 2021 году.

Однако жителей села не устроили «практически ежедневные» отключения воды и грязь, оставленная после завершения ремонта. В процессе производства работ исполнители постоянно повреждали действующие коммуникации, поскольку администрация не предоставила им старые схемы расположения труб под землёй.

По условиям контракта подрядная организация — «Дормострой», являющаяся правопреемником одноименного акционерного общества из Иваново, должна была восстановить дороги после коммунальных «раскопок». Однако до сих пор это не сделано.

«По переулку улицы Мира днём невозможно пройти, не то что вечером или после дождя. Плиты провалились, ямы по колено — взрослому человеку не пройти, не говоря уже про ребёнка»

«Ощущение такое, что была бомбежка. Канавы, где рыли водопровод, все провалились. Почти всё Павино в таком состоянии», — написали селяне в социальных сетях.

Журналисты обратились за комментариями к администрации села. Чиновники ответили, что в адрес подрядчика направлены претензии. При этом на сайте госзакупок значится, что исполнитель получил 100% оплату и выполнил все обязательства.

Отметим, что эта же организация занимается ремонтом большей части дорог и дворов в Костроме по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Подрядчику предстоит заасфальтировать 11 дворов и благоустроить 22 территории у многоквартирных домов.