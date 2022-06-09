Москва, 9 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Положительное сальдо внешней торговли России за январь–май 2022 года составило $124,3 млрд, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую предварительную оценку приводит 9 июня пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Профицит текущего счёта платёжного баланса России в январе–мае продолжил рост и составил $110,3 млрд, увеличившись почти в 3,5 раза в годовом выражении.

«Динамика текущего счёта платёжного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта», — говорится в комментарии регулятора.

Отмечается также, что положительное сальдо финансового счёта платежного баланса «стало следствием роста финансовых активов и менее значимого снижения обязательств».