Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Бывший «Палестинский отдел» (PAU) США в Иерусалиме переименован в «Управление по делам Палестины» (OPA) и отныне будет напрямую отчитываться «по существенным вопросам» перед Вашингтоном, сообщает 9 июня Reuters.

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Напомним, что прежде чем называться PAU, управление функционировало как консульство Соединённых Штатов. Экс-президент США Дональд Трамп в свое время официально закрыл консульство и переименовал его в PAU. В 2018 году он перенес дипломатическое ведомство из Тель-Авива в Иерусалим.

«Новая операционная структура OPA создана для укрепления нашей дипломатической отчетности и расширения участия в общественной дипломатии», — заявил представитель миссии.

Отмечается, что данное решение свидетельствует об улучшении связей между странами в преддверии запланированного визита президента США Джо Байдена.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Джо Байдена было возвращение в Иерусалим посольства США в Палестине, упразднённого при Дональде Трампе.

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