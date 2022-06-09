Ижевск, , 16:27 — REGNUM В Ижевске 11 и 12 июня пройдут мероприятия, посвященные Дню России и Дню города. В связи с этим на ряде улиц будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движение 12 июня пресс-служба администрации Ижевска

Так, 11 июня запланирован Большой хоровой собор. В этот день с 18:00 до 19:00 по местному времени будет закрыто движение по правой стороне проезжей части ул. М. Горького от ул. Ленина до ул. Советская. С 19:00 до 23:00 — по ул. М. Горького от ул. Ленина до ул. Советская, с прекращением движения всех видов транспортных средств.

12 июня с 8:00 до 23:00 будет закрыто движение для всех транспортных средств по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров и по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров и по набережной Ижевского пруда от ул. Милиционная до эспланады. С 8:30 до 9:30 по Южной набережной от ул. Милиционная до ул. Телегина будет запрещено движение всех видов транспорта. С 19:00 до 23:00 полностью перекроют движение по ул. Пушкинская от ул. Кирова до ул. Советская и по ул. Бородина от ул. Свободы до ул. Пушкинская. С 21:30 до 23:00 запретят движение по ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова и по ул. Милиционная от ул. Бородина до пер. Широкий.

Как сообщало ИА REGNUM, День России в Ижевске начнется с возложения цветов к памятнику А. Ф. Дерябину, затем пройдет сеанс одновременной игры в шахматы с международными гроссмейстерами Зоей Северюхиной, Александрой Макаренко и самой чемпионкой Европы Марией Носачевой. Также состоится показ советских мультфильмов, программа о здоровом образе жизни, фотовыставка, концерт творческих коллективов, старт песенного фестиваля «Голос Удмуртии», в 22:30 над акваторией Ижевского пруда будет праздничный салют.