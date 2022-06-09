Челябинск, , 16:31 — REGNUM Свыше 11 тысяч единиц контрафактной продукции выявлено с начала года сотрудниками Челябинской таможни, сообщили 9 июня в пресс-службе ведомства. Среди выявленного контрафакта обувь, носки, аксессуары, маркированные охраняемыми товарными знаками.

Досмотр Пресс-служба Челябинской таможни

Комментируя эту информацию, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал сообщил:

«Согласно заявлениям представителей правообладателей ущерб, предотвращенный незаконным использованием товарных знаков, составляет 69 млн рублей. Отправителями товаров являлись организации, зарегистрированные на территории Кыргызстана и Казахстана. Товары поставлялись в адреса фирм, зарегистрированных в Екатеринбурге».

Отметим, что с начала года в Челябинскую область чаще всего ввозились контрафактные товары, маркированные брендами Nike (свыше шести тысяч единиц), Аdidas (порядка трёх тысяч единиц), Puma (примерно тысяча единиц), Samsung (более тысячи единиц).

Изъятый контрафакт передан таможней полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Отвечая на вопрос о «параллельном импорте», Цымбал пояснил, что в РФ можно ввозить продукцию без разрешения на то правообладателя в соответствии с перечнем товаров, утверждённым приказом Министерства промышленности и торговли РФ № 1532 от 19 апреля 2022 г. Причём этот товар должен быть оригинальным. Подделки, как и прежде, находятся под запретом.

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