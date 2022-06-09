Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена косвенно платит Ariana Airlines через правительство Катара и перевозит афганских беженцев, имеющих право жить в США, из Афганистана в Доху самолётами афганской авиакомпании. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает NВС.

Самолет manolofranco

Согласно этим источникам, правительство Катара, которое представляет интересы США в Афганистане, обеспечивает афганских беженцев билетами авиакомпании Ariana.

Неясно, сколько американцы платят через катарских посредников авиакомпании Ariana, подконтрольной «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным сайта Ariana, билет «туда и обратно» на рейс Кабул — Доха стоит примерно 470 долларов.

Правительство США признаёт «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, и американские законы не позволяет организациям или лицам, обвиняемым в терроризме, пользоваться государственными ресурсами. Однако источники в США сообщили телеканалу, что у них не было другого выбора, кроме как использовать самолеты Ariana для эвакуации афганских граждан.

В январе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановили арендованные Соединёнными Штатами рейсы в Доху. Согласно источникам в США, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотели, чтобы эти полёты освещались в СМИ как «эвакуационные».

По данным NBC, за последние два месяца рейсами Ariana из Кабула в Доху было вывезено около 2500 афганских беженцев. Однако организации беженцев в США обеспокоены тем, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут остановить программу.

Организации говорят, что по крайней мере 160 000 афганцев получили право жить в Соединённых Штатах за последние 20 лет за работу на правительство и войска США. Таким образом, их вывоз займет несколько лет.