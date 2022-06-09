Таганрог, Ростовская область, , 16:22 — REGNUM В Ростовской области в честь 350-летия со дня рождения Петра I установили памятный знак «Троицкая крепость на Таган-роге». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 июня.

Добровольський Микола Флорианович. Петр I. 1880

По мнению инициаторов создания памятного знака, объект может стать символом слияния нескольких эпох и приумножения славных достижений Российского государства. Отмечается, что создание императором первой военно-морской базы России — Троицкой крепости на Таган-роге — стало началом важных событий. В городе, расположенном на берегу Таганрогского залива, были опробованы европейские методы строительства и военно-инженерного искусства, здесь же несли службу первые регулярные полки русской армии и стояли первые корабли военно-морского флота.

Всего в Ростовской области в честь 350-летия со дня рождения Петра I запланировано более 400 мероприятий.