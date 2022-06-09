Париж, 9 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «выбрать единство», говоря о парламентских выборах, намеченных на 12 июня, сообщает Le Parisien.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Столкнувшись с теми, кто хочет разделять и расколоть, французы выберут единство», — хочет верить Эммануэль Макрон.

«Приглашаю вас выбрать полную занятость, здоровье и школу. Мы должны следовать 12 июня по пути согласованности, твердого выбора республиканской ясности. С 12 июня давайте выбирать будущее. Сегодня мы должны защитить Республику и выбрать ее», — заключил президент Франции.

Напомним, парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 12 и 19 июня 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет удвоить «присутствие правоохранительных сил на дорогах общего пользования».