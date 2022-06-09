Тюмень, 9 июня, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Полицейские из ХМАО задержали организатора интернет-магазина по продаже наркотиков в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

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Подозреваемый, 44-летний уроженец Ленинградской области, задержан полицейскими в одном из садовых товариществ Тюмени. В ходе обыска его тюменской квартиры, расположенной по ул. Василия Гольцева, был обнаружен склад всевозможных синтетических наркотиков общей массой 762 грамма. Было установлено, что подозреваемый создал в теневом сегменте интернета онлайн-магазин по сбыту наркотиков на территории Югры и Ямала.

По факту возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемый доставлен в Югру, где по решению суда его взяли под стражу.