Москва, , 16:18 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 3 июня составил $591,3 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 27 мая международные резервы страны составляли $589,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,7 млрд, или на 0,3%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «в результате положительной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за май международные резервы России сократились на $5,629 млрд, или на 0,95%.

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