* талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 9 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали парикмахерам провинции не размещать рекламные фотографии в своих салонах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Марк Шагал. Парикмахерская. Дядя Зусман. 1914

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также запретили парикмахерам брить клиентов.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, они наложили жёсткие ограничения на жителей страны.