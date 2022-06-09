Москва, 9 июня 2022, 16:18 — REGNUM Проректор по цифровому развитию Московского Политеха Илья Красильников рассказал об опыте массового внедрения новых сервисов в университете, при создании которых были использованы отечественные платформы и программное обеспечение.
Эксперт рассказал, как при переходе на онлайн-платформы в Московском Политехе массово обучили около тысячи преподавателей. В том числе обучение велось при внедрении таких нововведений как электронные ведомости, быстрые маршруты в системе электронного документооборота, прием документов кандидатов при трудоустройстве, система для проведения онлайн-занятий, прокторинга, личных кабинетов, LMS.
Выстраивание цифровой среды в Московском Политехе поделено на несколько смысловых этапов. Услуги оказывают как в электронном виде, так и в гибридном.
Напомним, что Московский Политех является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В рамках программы университет уделяет большое внимание формированию цифровых компетенций у работников всех категорий. Актуальные программы дополнительного профессионального образования позволяют учебно-методическим работникам включать цифровые компоненты при разработке и актуализации образовательных программ, а преподавателям — адаптировать свои дисциплины, чтобы студенты получали знания в области ИТ- и сквозных технологий.