Москва, 9 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Проректор по цифровому развитию Московского Политеха Илья Красильников рассказал об опыте массового внедрения новых сервисов в университете, при создании которых были использованы отечественные платформы и программное обеспечение.

Иван Шилов ИА REGNUM Педагоги

«Цифровизация будет эффективной, если она основана на синтезе технологий, поддержки пользователей и мотивации», — заявил спикер во время конференции по цифровизации университетов–участников программы «Приоритет 2030».

Эксперт рассказал, как при переходе на онлайн-платформы в Московском Политехе массово обучили около тысячи преподавателей. В том числе обучение велось при внедрении таких нововведений как электронные ведомости, быстрые маршруты в системе электронного документооборота, прием документов кандидатов при трудоустройстве, система для проведения онлайн-занятий, прокторинга, личных кабинетов, LMS.

Выстраивание цифровой среды в Московском Политехе поделено на несколько смысловых этапов. Услуги оказывают как в электронном виде, так и в гибридном.

«Например, есть целая серия документов, которые мы готовим для всевозможных фондов по запросам наших заявителей. И массу услуг мы можем реализовать полностью в электронном виде: заявитель заказывает услугу в личном кабинете и получает результат.

Кроме того, мы обеспечили возможность заявителю подать заявку в электронном виде и получить документ на руки в бумажном варианте в сети наших собственных многофункциональных центров. МФЦ — это представительство всех служб на каждой локации университета, которые берут на себя задачу фронт-офиса. Они могут помочь оформить это заявление и выдать на бумаге то, что человек заказал через личный кабинет», — резюмирует Илья Красильников.

Напомним, что Московский Политех является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В рамках программы университет уделяет большое внимание формированию цифровых компетенций у работников всех категорий. Актуальные программы дополнительного профессионального образования позволяют учебно-методическим работникам включать цифровые компоненты при разработке и актуализации образовательных программ, а преподавателям — адаптировать свои дисциплины, чтобы студенты получали знания в области ИТ- и сквозных технологий.