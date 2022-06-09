Санкт-Петербург, 9 июня, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Перед гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), помимо москвича Гарика Сукачёва, выступит группа «Чайф» из Екатеринбурга, уточнили 9 июня в пресс-службе компании Ginza Project. Именно музыканты с Урала заменят группу «Би-2», чьё выступление в Петербурге было отменено.

Roman Boldyrev Группа «Чайф»

«17 июня вместо группы «Би-2» в ресторане Ginza на Аптекарском проспекте выступит группа «Чайф», — рассказали в компании. — Тем, кто хотел посетить выступление именно группы «Би-2», будут возвращены деньги».

Напомним, концерт «Би-2» был запланирован на 17 июня. Однако чуть больше чем за неделю до концерта стало известно, что из-за низкой динамики продаж билетов выступление отменили, а репертуар поменяли. Так, 16 июня перед гостями ПМЭФ выступит Гарик Сукачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, уральские музыканты, в том числе группа «Чайф», в конце апреля выступили в госпитале для бойцов, раненных во время специальной военной операции России на Украине.