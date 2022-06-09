Элиста, 9 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Калмыкии по требованию прокуратуры из правоохранительных органов уволен сотрудник ГИБДД. Его уличили в попытке вымогательства взятки за беспрепятственный проезд грузового автомобиля по трассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 9 июня.

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В ходе проверки выяснилось, что в декабре 2020 года на трассе «Волгоград-Элиста» на въезде в село Садовое Сарпинского района водителя грузовика остановил сотрудник ДПС и потребовал взятку в размере 1 тыс. рублей. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Решение признано законным и обоснованным.

Однако проверкой подтверждены событие преступления, а также обстоятельства использования старшим инспектором ДПС своего служебного положения в целях получения финансовой выгоды.

В адрес руководителя управления МВД России по Республике Калмыкия было внесено представление о привлечении сотрудника полиции к установленной законом ответственности. По результатам его рассмотрения инспектор ДПС уволен со службы в органах внутренних дел «в связи с совершением им проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел».