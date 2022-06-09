Москва, 9 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве оформления бессрочного вида на жительство (ВНЖ) иностранцам — высококвалифицированным специалистам и членам их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного специалиста и членам его семьи предоставляется в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России.

Одновременно законопроектом предусматривается уничтожение оформленных разрешений на работу высококвалифицированных специалистов в случае, если иностранный гражданин не обратился за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы по истечении установленного срока. При этом предусмотрено, что в случае наличия документально подтвержденных уважительных причин разрешение на работу может быть получено специалистом в более поздний срок.

Устанавливается требование оформления разрешения на работу высококвалифицированных специалистов для осуществления трудовой деятельности в нескольких субъектах РФ в случае, если специалист осуществляет трудовую деятельность обособленных подразделениях организаций, филиалах или представительствах юридического лица, или у взаимозависимых лиц, за исключением физических лиц, расположенных в данных регионах.

Законопроект коснется около 50 тыс. человек, отметили в Минэкономразвития.