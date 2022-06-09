Бургас, Болгария, 9 июня 2022, 16:12 — REGNUM В результате беспрецедентной спецоперации дорожной полиции Болгарии на крупнейшей международной трассе «Фракия» был задержан водитель грузовика, угрожавший правоохранителям расправой при помощи пивных банок. Об этом 9 июня сообщает БТВ.
По предварительным данным, инцидент произошел на одном из участков шоссе в Бургасской области (юго-восток страны).
Стражи порядка, преследовавшие фуру, за рулем которой находился нетрезвый водитель, столкнулись с ожесточенным сопротивлением: подозреваемый в правонарушении гражданин распечатал коробки с алкогольным напитком и принялся швырять наполненные жестяные банки.
В итоге ранения получили несколько полицейских, сообщается о разбитых автомобилях.
Водитель грузового транспортного средства задержан. Он признался в инкриминируемых ему правонарушениях.
Как утверждают местные эксперты, указанный случай стал первым по курьезности в новейшей истории патрульной полиции Болгарии.
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