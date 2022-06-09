Бургас, Болгария, 9 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В результате беспрецедентной спецоперации дорожной полиции Болгарии на крупнейшей международной трассе «Фракия» был задержан водитель грузовика, угрожавший правоохранителям расправой при помощи пивных банок. Об этом 9 июня сообщает БТВ.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасный водитель

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из участков шоссе в Бургасской области (юго-восток страны).

Стражи порядка, преследовавшие фуру, за рулем которой находился нетрезвый водитель, столкнулись с ожесточенным сопротивлением: подозреваемый в правонарушении гражданин распечатал коробки с алкогольным напитком и принялся швырять наполненные жестяные банки.

В итоге ранения получили несколько полицейских, сообщается о разбитых автомобилях.

Водитель грузового транспортного средства задержан. Он признался в инкриминируемых ему правонарушениях.

Как утверждают местные эксперты, указанный случай стал первым по курьезности в новейшей истории патрульной полиции Болгарии.