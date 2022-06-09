Лиссабон, 9 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В конце мая почти на всей территории Португалии наблюдалась сильная засуха, сообщила 9 июня метеорологическая служба страны, как передает Associated Press.

Засуха

Май стал самым жарким месяцем в этой южноевропейской стране за последние 92 года, сообщила метеорологическая служба в своем ежемесячном климатическом докладе.

Средняя температура — чуть более 19 градусов C — была более чем на 3 градуса выше, чем обычно, отмечается в докладе. В то же время среднее количество осадков в мае — чуть менее 9 мм — составило всего 13% от обычного уровня.

Из-за этого 97% территории страны оказались охвачены «сильной засухой». Таким образом, по классификации, Португалии остался лишь один шаг до наихудшей «экстремальной засухи».

Климатологи утверждают, что в результате глобального потепления в Португалии ожидается дальнейшее повышение температуры и уменьшение количества осадков.