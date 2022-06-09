Брюссель, 9 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Большинство депутатов Европарламента проголосовали за то, чтобы Евросоюз ввёл санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта», самого крупного бизнесмена Грузии Бидизны Иванишвили. Текст резолюции 9 июня обнародовала пресс-служба европейского законодательного органа.

ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Документ был принят после обсуждения заявки Грузии на вступление в Евросоюз. За него проголосовали 308 евродепутатов. Против были 218.

«Выражаем обеспокоенность деструктивной ролью, которую отдельно взятый олигарх Бидзина Иванишвили играет в грузинской политике и экономике, из-за его влияния на уровне правительства и принятия решений, в том числе в связи с политически мотивированными преследованиями оппонентов и журналистов», — говорится в документе.

Авторы резолюции также обвинили Иванишвили в связях «с Кремлём». Они счтиают, что якобы из-за этого Грузия не ввела санкции против России.

Стоит отметить, что Россия является одним крупнейших торговых партнёров Грузии. Подавляющая доля грузинской сельхозпродукции, включая вино, идёт на российский рынок. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что введение антироссийских санкций в первую очередь ударит по слабой грузинской экономике.