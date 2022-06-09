Париж, 9 июня 2022, 16:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет удвоить «присутствие правоохранительных сил на дорогах общего пользования», передает BFM TV.
Путешествуя по департаменту Тарн, Эммануэль Макрон объявил, что намерен удвоить присутствие полиции на дорогах общего пользования. Президент планирует поставить больше сотрудников полиции и жандармов для борьбы с преступностью, чтобы помочь искоренить внутрисемейное насилие и насилие в отношении женщин.
Эммануэль Макрон также пообещал развернуть 200 бригад жандармерии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции прибыл с визитом в департамент Тарн, чтобы обсудить развертывание 200 новых бригад жандармерии.
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