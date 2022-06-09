Париж, , 16:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет удвоить «присутствие правоохранительных сил на дорогах общего пользования», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

Путешествуя по департаменту Тарн, Эммануэль Макрон объявил, что намерен удвоить присутствие полиции на дорогах общего пользования. Президент планирует поставить больше сотрудников полиции и жандармов для борьбы с преступностью, чтобы помочь искоренить внутрисемейное насилие и насилие в отношении женщин.

Эммануэль Макрон также пообещал развернуть 200 бригад жандармерии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции прибыл с визитом в департамент Тарн, чтобы обсудить развертывание 200 новых бригад жандармерии.

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