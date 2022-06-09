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Талибы* похитили в Афганистане замужнюю женщину
*Талибы — запрещённая в России организация
Газни, Афганистан,
9 июня 2022, 16:08 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили замужнюю женщину и увезли её в провинцию Урузган. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Местные источники сообщили 9 июня, что женщина была похищена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделей ранее.
Согласно источникам, женщину и её ребёнка перевезли из села Паши уезда Малистан в село Дахан Бум провинции Урузган. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили в разговоре с местными старейшинами, что женщина была похищена одним из них.
Радикалы пока не дали комментариев.
История вопроса
Похищения людей — противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, перемещение с его места жительства с последующим удержанием против его воли в другом месте. Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий. Одним из своеобразных видов похищения людей являются похищения невесты, распространённые на Кавказе, в Эфиопии и других странах, где сохранились подобные обычаи.