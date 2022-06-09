* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 16:08 — REGNUM В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили замужнюю женщину и увезли её в провинцию Урузган. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Местные источники сообщили 9 июня, что женщина была похищена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделей ранее.

Согласно источникам, женщину и её ребёнка перевезли из села Паши уезда Малистан в село Дахан Бум провинции Урузган. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили в разговоре с местными старейшинами, что женщина была похищена одним из них.

Радикалы пока не дали комментариев.