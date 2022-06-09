В Польше отменяют особый режим на границе с Белоруссией
Варшава, 9 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. С 1 июля перестанет действовать постановление МВД Польши о запрете нахождения посторонних лиц в 183 населённых пунктах в Подляском и Люблинском воеводствах на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Ранее пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальска сообщила о том, что построено уже 130 километров заграждений на границе с Белоруссией. Строительство заграждений на 186 километрах польско-белорусской границы началось 25 января.
Со 2 сентября по 30 ноября 2021 года в приграничной зоне на границе с Белоруссией действовал режим чрезвычайного положения. С 1 декабря 2021 года его сменило постановление МВД о временном запрете на нахождение посторонних в 183 приграничных населённых пунктах Подляского и Люблинского воеводств, 2 марта этот режим был продлён.