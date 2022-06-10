Москва, 10 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Москве 9 июня в Зале Славы Музея Победы делегация Калужской области приняла участие в церемонии вручения мечей Победы «Городам воинской славы». В состав калужской делегации вошли руководители администраций Козельска и Малоярославца, а также районных общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Телерадиокомпания «Ника» для пресс-службы правительства Калужской области Делегация Калужской области в Зале Славы Музея Победы

В число 45 городов воинской славы — обладателей мечей Победы — вошли Козельск и Малоярославец. Памятные клинки были торжественно вручены главам городских поселений Александру Тихонову и Михаилу Крылову.

Клинок каждого «Меча Победы» выполнен из высоколегированной златоустовской стали, отличающейся особой твердостью и упругостью. Ножны каждого меча украшены Орденом Победы и портретами Ильи Муромца, Александра Невского, Петра Первого, Суворова, Нахимова, Жукова и Сталина. На клинках выгравированы надпись «Городу воинской славы» и фраза «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Кроме того, каждый меч имеет свою уникальную особенность: выгравированный герб того города, в который отправится подарочный экземпляр. «Мечи Победы» представляют собой образец авторского, художественно украшенного, длинно клинкового оружия, каждый меч покрыт золотом высшей 999,9 пробы. Особую парадность изделиям придает инкрустация полудрагоценными уральскими камнями: гранатом, символизирующим пролитую кровь, и голубым топазом — символом мира. Длина клинков составляет 1,2 метра, а вес — более 5 килограммов.

Мероприятие проходило под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В нем принимали участие: председатель Совета Валентина Матвиенко, члены Совета Федерации, руководители органов исполнительной и законодательной власти городов воинской славы, представители Общественной палаты РФ, ветеранских и общественных организаций.