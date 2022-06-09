Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся суточное число вылечившихся от ковида и растёт число летальных исходов. Соответствующие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 9 июня, в Ульяновской области переболели ковидом 197 994 человека, доля выздоровевших в целом составила 97,42%.

Как следует из суточной статистики, 8 июня победили коронавирус 64 пациента, 7 июня вылечились 62 человека, 6 июня выздоровели 66 жителей.

Третьи сутки (6 — 8 июня) подряд в Ульяновской области умирает по одному пациенту с коронавирусом — таким образом, общее число летальных исходов достигло 4704 человека.

Напомним, что всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 240 случаев заражения коронавирусом. Почти две недели, с 27 мая по 8 июня, ежедневно выявляется от 30 до 35 случаев носителей инфекции SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, для профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний в Ульяновской области работают 32 передвижных медицинских комплекса. С начала года около 30 тыс. жителей получили медицинскую помощь на базе передвижных ФАПов, в том числе 8 тыс. жителей прошли диспансеризацию.

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