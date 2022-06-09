* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Убайдуллу Рахмани, врача больницы Мохаммеда Али Джинны, и увезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Victor Арест

Согласно источникам, арест был произведён 7 июня, когда доктор Рахмани направлялся со своей работы на западе Кабула домой в район «Хайрхана». Родственники медика говорят, что им неизвестно место его содержания.

Мотив ареста врача до сих пор неизвестен, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.

Источник, близкий к доктору Рахмани, сообщил Afghanistan International, что тот родом из Панджшера, но вырос и получил образование в Кабуле. Собеседник подчеркнул, что у Рахмани не было ни с кем каких-либо конфликтов и «как врач он оказывал медицинские услуги всем пациентам».