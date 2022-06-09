Москва, , 16:03 — REGNUM В столице РФ и ряде крупных городов снизился спрос на курьеров из-за того, что ряд западных сетей быстрого питания ушли из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил депутат от «Партии роста» в Совете Альметьевского района (Татария), ресторатор Вячеслав Миллер.

Доставка еды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Что касается бизнеса доставки готовой еды, то мы растем. У моих коллег, насколько я знаю, тоже всё в порядке. По ингредиентам, закупаемым за рубежом, мы нашли выход — заменили отечественными, — сказал Миллер. — Есть проблема у самих агрегаторов, особенно в тех регионах, где закрылся «Макдональдс». Поскольку основными заказчиками сервисов доставки были как раз западные рестораны. Они сильно просели, рентабельность упала. Соответственно, снизился спрос и на курьеров, особенно в столице. Некоторые агрегаторы были вынуждены снизить комиссию для клиентов. В Татарии на сегодня сервисы доставки еды загружены, работают в прежнем режиме, сокращения курьеров нет».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России популярность сервисов доставки еды в I квартале 2022 года рухнула почти на 40%.