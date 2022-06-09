Джакарта, , 16:02 — REGNUM Высота огня при пожаре на фабрике в округе Тангеранг в Индонезии достигла 20 метров, сообщает CNN Indonesia.

Пожар Dave Hogg

Группе пожарных довольно трудно потушить пожар, поскольку высота огня достигла 20 метров и периодически случаются взрывы.

Пожар удалось потушить спустя три часа.

В полиции сообщили, что пожар был вызван горением химикатов. Возможна, была проявлена ​​небрежность, которая в конечном итоге привела к пожару. Полиция проведет дополнительное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на фабрике в Тангеранге произошел 9 июня в 12:18 по западно-индонезийскому времени.

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