Высота огня при пожаре на фабрике в Индонезии достигла 20 метров
Джакарта, 9 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Высота огня при пожаре на фабрике в округе Тангеранг в Индонезии достигла 20 метров, сообщает CNN Indonesia.
Dave Hogg
Пожар
Группе пожарных довольно трудно потушить пожар, поскольку высота огня достигла 20 метров и периодически случаются взрывы.
Пожар удалось потушить спустя три часа.
В полиции сообщили, что пожар был вызван горением химикатов. Возможна, была проявлена небрежность, которая в конечном итоге привела к пожару. Полиция проведет дополнительное расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар на фабрике в Тангеранге произошел 9 июня в 12:18 по западно-индонезийскому времени.