Джакарта, 9 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Высота огня при пожаре на фабрике в округе Тангеранг в Индонезии достигла 20 метров, сообщает CNN Indonesia.

Dave Hogg Пожар

Группе пожарных довольно трудно потушить пожар, поскольку высота огня достигла 20 метров и периодически случаются взрывы.

Пожар удалось потушить спустя три часа.

В полиции сообщили, что пожар был вызван горением химикатов. Возможна, была проявлена ​​небрежность, которая в конечном итоге привела к пожару. Полиция проведет дополнительное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на фабрике в Тангеранге произошел 9 июня в 12:18 по западно-индонезийскому времени.