Александр Погожев, Екатерина Булатова,
9 июня 2022, 23:10 — REGNUM В Ставрополе спасатели оперативно прибыли и приступили к ликвидации последствий хлопка газо-воздушной смеси, случившегося утром 9 июня в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Перспективном. В результате пострадала женщина — хозяйка квартиры, где случился взрыв бытового газа. 50 человек были эвакуированы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Владимир Воронин, сообщение о хлопке в 12-этажном доме в экстренные службы поступило в 11:27 мск. Взрывной волной повреждены окна в квартирах, расположенных на втором этаже. Механические повреждения есть у шести припаркованных у дома автомобилей. Нарушений конструкций дома не выявлено.
На месте происшествия работали более 70 человек и около 25 единиц спецтехники.
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Все расходы, связанные с восстановлением разрушенных квартир, власти города и управляющая компания возьмут на себя. Жильцам окажут всю необходимую помощь. Ремонт будет осуществлён за счёт муниципальной казны и бюджета управляющей компании.
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники коммунальной службы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
«В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. Причина устанавливается. Пострадали четыре квартиры — окна, входные двери, лифты. Организованы работы по восстановлению разрушений. Сейчас важно обеспечить жизнеобеспечение дома», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.
Иван Ульянченко, глава города Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM
По факту взрыва бытового газа в Ставрополе назначена доследственная проверка. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Анатолий Дёмин.
Анатолий Демин, заместитель руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия в течение нескольких часов работала следственно-оперативная группа.
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Микрорайон Перспективный в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM