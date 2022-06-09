Александр Погожев, Екатерина Булатова, 9 июня 2022, 23:10 — REGNUM В Ставрополе спасатели оперативно прибыли и приступили к ликвидации последствий хлопка газо-воздушной смеси, случившегося утром 9 июня в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Перспективном. В результате пострадала женщина — хозяйка квартиры, где случился взрыв бытового газа. 50 человек были эвакуированы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.

Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Владимир Воронин, сообщение о хлопке в 12-этажном доме в экстренные службы поступило в 11:27 мск. Взрывной волной повреждены окна в квартирах, расположенных на втором этаже. Механические повреждения есть у шести припаркованных у дома автомобилей. Нарушений конструкций дома не выявлено.

На месте происшествия работали более 70 человек и около 25 единиц спецтехники.

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM

Все расходы, связанные с восстановлением разрушенных квартир, власти города и управляющая компания возьмут на себя. Жильцам окажут всю необходимую помощь. Ремонт будет осуществлён за счёт муниципальной казны и бюджета управляющей компании.

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудники коммунальной службы
Сотрудники коммунальной службы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей
Александр Погожев © ИА REGNUM

«В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. Причина устанавливается. Пострадали четыре квартиры — окна, входные двери, лифты. Организованы работы по восстановлению разрушений. Сейчас важно обеспечить жизнеобеспечение дома», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Иван Ульянченко, глава города Ставрополя
Иван Ульянченко, глава города Ставрополя
Александр Погожев © ИА REGNUM

По факту взрыва бытового газа в Ставрополе назначена доследственная проверка. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Анатолий Дёмин.

Анатолий Демин, заместитель руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю
Анатолий Демин, заместитель руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю
Александр Погожев © ИА REGNUM

На месте происшествия в течение нескольких часов работала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия работают спасатели и следователи
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
На месте происшествия работают спасатели и следователи
На месте происшествия работают спасатели и следователи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Микрорайон Перспективный в Ставрополе
Микрорайон Перспективный в Ставрополе
Александр Погожев © ИА REGNUM