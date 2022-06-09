9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 23:10 — REGNUM В Ставрополе спасатели оперативно прибыли и приступили к ликвидации последствий хлопка газо-воздушной смеси, случившегося утром 9 июня в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Перспективном. В результате пострадала женщина — хозяйка квартиры, где случился взрыв бытового газа. 50 человек были эвакуированы. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.

Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрыв газа на ул. Тухачевского в Ставрополе Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Владимир Воронин, сообщение о хлопке в 12-этажном доме в экстренные службы поступило в 11:27 мск. Взрывной волной повреждены окна в квартирах, расположенных на втором этаже. Механические повреждения есть у шести припаркованных у дома автомобилей. Нарушений конструкций дома не выявлено.

На месте происшествия работали более 70 человек и около 25 единиц спецтехники.

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Все расходы, связанные с восстановлением разрушенных квартир, власти города и управляющая компания возьмут на себя. Жильцам окажут всю необходимую помощь. Ремонт будет осуществлён за счёт муниципальной казны и бюджета управляющей компании.

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудники коммунальной службы Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

Взрывной волной в жилом доме выбиты окна, двери, повреждены несколько автомобилей Александр Погожев © ИА REGNUM

«В одной из квартир произошёл взрыв бытового газа. Причина устанавливается. Пострадали четыре квартиры — окна, входные двери, лифты. Организованы работы по восстановлению разрушений. Сейчас важно обеспечить жизнеобеспечение дома», — отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Иван Ульянченко, глава города Ставрополя Александр Погожев © ИА REGNUM

По факту взрыва бытового газа в Ставрополе назначена доследственная проверка. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Анатолий Дёмин.

Анатолий Демин, заместитель руководителя Следственного управления по Ставропольскому краю Александр Погожев © ИА REGNUM

На месте происшествия в течение нескольких часов работала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия работают спасатели и следователи Александр Погожев © ИА REGNUM

На месте происшествия работают спасатели и следователи Александр Погожев © ИА REGNUM

На месте происшествия работают спасатели и следователи Александр Погожев © ИА REGNUM

На месте происшествия работают спасатели и следователи Александр Погожев © ИА REGNUM