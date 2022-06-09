Лондон, 9 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приостановило контракт с российским телеканалом «Матч ТВ». Об этом 9 июня сообщает BBC.

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

Отмечается, что речь идёт о приостановке шестилетнего контракта на €50 млн, а не о полном его расторжении. Решение принято на ежегодном общем собрании клубов АПЛ.

Напомним, российский холдинг купил права на показ матчей АПЛ в июле 2021 года.

В марте АПЛ объявила о прекращении показа матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который с 2019 года владел правами на трансляции.