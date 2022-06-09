Москва, 9 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, по состоянию на 15:20 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,14% до $123,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Добыча нефти

«Сегодня с утра котировки нефти продолжили рост, отыгрывая информацию о том, что стратегические резервы нефти в США сократились до минимума с 1987 года.

Также покупкам способствовал новый подъем спотовой цены на газ ив Европе. Однако потом под давлением информации о новых эпидемических ограничениях в Шанхае наблюдалось коррекционное снижение.

Впрочем, оно было недолгим, уровень $125 манит спекулянтов, хотя после его достижения возможен некий коррекционный откат», — полагает эксперт.

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