Москва, , 16:01 — REGNUM Ключевыми рисками для Китая в 2022 году является продолжающийся кризис в секторе недвижимости и слабый потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила исполнительный директор российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помимо непредсказуемой эпидемиологической ситуации и возможных новых ограничений, ключевыми рисками для Китая в 2022 году являются продолжающийся кризис в секторе недвижимости и слабый потребительский спрос, стимулирование которого, как и в 2020 году, не стало ключевым фокусом мер поддержки экономики, — сказала Капранова. — Достижение темпа роста экономики на 5,0-5,5%, который, вероятно, будет обозначен в качестве цели на 2023 год, возможно при выполнении трех главных условий — отсутствии новых локдаунов, предотвращении глобальной рецессии и более значимого стимулирования частного потребления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Капранова рассказала, как Китай мог бы выправить просадку его экономики.

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