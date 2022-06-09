Тбилиси, , 16:00 — REGNUM Большинство депутатов Европарламента поддержали резолюцию, в которой осуждают курс, проводимый в Грузии действующей властью. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба европейского законодательного органа.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Резолюцию инициировала крупнейшая фракция в Европарламенте — Европейская народная партия, в которую входит и оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В резолюции осудили Грузию за беспорядки 5 июля 2021 года, когда сторонники традиционных ценностей сорвали проведение гей-парада в Тбилиси. Также евродепутаты призвали выпустить за границу осужденного Саакашвили, так как он заявляет, что его не вылечат в Грузии.

Кроме того, в резолюции выражаются опасения из-за роста напряжённости в республике между властями и оппозицией, а также из-за уголовного преследования руководителей двух оппозиционных телеканалов.

Напомним, Украина направила заявку на вступление в ЕС 1 марта. Правительства Молдавии и Грузии аналогичные заявки передали уже 3 марта. В Брюсселе начали рассматривать заявки.

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