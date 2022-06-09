Москва, , 15:59 — REGNUM Понижение Всемирным банком ожидаемого показателя годового роста Китая с 5,1% до 4,3% нельзя назвать неожиданным или чрезвычайно пессимистичным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявила исполнительный директор российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юлия Капранова.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Например, Goldman Sachs ожидает увидеть цифру в 4%, JP Morgan — 3,7%, UBS — и вовсе 3%, — отметила она. — Пересмотр прогноза ВБ в сторону понижения вполне обоснован. После относительно сильного начала года введенные коронавирусные ограничения и длительные локдауны в крупных городах привели к значительному проседанию экономики. Опережающие индикаторы указывают на негативные тенденции во внутренней экономике и снижение внешнего спроса. Выправить положение может анонсированная широкая поддержка малого и среднего бизнеса вкупе с новым этапом масштабных инфраструктурных инвестиций, но по состоянию на начало лета достижение целевого уровня роста экономики выглядит маловероятным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост товарооборота между РФ и КНР составил 28,9% за период с января по май.

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