Пенза, , 16:13 — REGNUM В Пензенской области незасеянными из более чем 3 млн га земель сельскохозяйственного назначения остается только 8%. Об этом 9 июня заявил губернатор Олег Мельниченко, отвечая на вопрос в прямом эфире в соцсетях о вводе в севооборот пустующих угодий.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«В прошлом году мы ввели в севооборот 31 тыс. гектаров, и в этом — работу продолжаем. Значительные площади возвращаем под пашню в Мокшанском, Шемышейском, Пачелмском, Нижнеломовском районах. Порядка 20 тыс. гектаров», — пояснил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области перевыполнен план посева технических культур.

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