Сортавала, Карелия, 9 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Карелии сделали ставку на развитие внутреннего туризма и с 15 июня запускают до местной природной достопримечательности — горы Воттоваара — рельсовый автобус, сообщили 9 июня в пресс-службе администрации республики.

Павел Крылов Рельсовый автобус

Новый маршрут открывается с целью повышения транспортной доступности Сортавальского, Суоярвского и Муезерского районов, а также развития внутреннего туризма. С 15 июня по 28 августа по новому маршруту будут ходить рельсовые автобусы со специально оборудованными местами для велосипедов (13 мест) РА-1.

«Расписание поезда составлено таким образом, чтобы туристы смогли совершить восхождение на гору Воттоваара, а после вернуться в Сортавалу и совершить пересадку на «Ласточку» №828 Сортавала — Санкт-Петербург или на поезд №160 следующий до Москвы», — отметили в пресс-службе.

Отправиться в путь туристы смогут по субботам и воскресеньям: со станции Сортавала в 05:00 мск (прибытие на станцию Суккозеро в 09:35 мск) и от Суккозеро в 15:41 мск (прибытие в Сортавалу в 20:12 мск).

Добавим, что в расписании рельсового автобуса предусмотрены остановки на станциях Хелюля, Кааламо, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райканкоски, Лоймола, Пийтсиеки, Суоярви-1, Суоярви-2, Найстенъярви, Лахкаламен, Поросозеро, Аконъярви, Гимольская, Петрогранит и Руголамби.

Приобрести билеты на поезд № 929/930 Сортавала — Гимольская — Суккозеро можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Стоимость билета — 1,5 тыс. рублей.